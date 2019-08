2 gadget-uri perfecte pentru cei care pleaca des in delegatii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sunt persoane pentru care munca e sinonima cu deplasarile. Mai scurte sau mai lungi, acestea le tin departe de casa. Si e vorba de femei si barbati deopotriva. Intr-un fel, munca de care ai nevoie ca sa poti avea un trai decent te expune la riscurile pe care le intalnesti mereu pe sosele si te tine departe de casa si familie. Ce faci daca in lipsa ta cei dragi sunt agresati sau daca vi se fura bunuri de pret? Poate tehnologia sa te tina in siguranta pe drumuri dar sa-ti protejeze si familia si bunurile? Noi zicem ca da. Iar gadget-urile care iti sunt de mare ajutor in aceste situatii sunt accesibile ca pret, performante, usor de folosit si sigure. Camera auto Adevarul e ca nici n-ar trebui sa mai pleci la drum fara o camera auto. ...