20 de benzinarii, inaugurate in Romania de Fondul de Investitii in Energie Kazah-Roman

„Creat la finele lunii octombrie a anului trecut, Fondul de Investiții a aprobat în februarie două proiecte majore - construcția unei centrale de cogenerare pe platforma Petromidia și dezvoltarea unei rețele de benzinării pe plan local. Prin eforturile susținute din partea celor doi unici acționari (Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie și KMG International) am reușit să atingem și să operăm în prezent un număr de 20 de benzinării, iar până la finele anului ne-am propus să finalizăm alte 6 stații și să începem lucrările la alte 4 unități.” declară Iskander Abdibaitov, directorul general al Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român.

“Construcția centralei este un proiect important, nu doar pentru localitatea Năvodari și platforma Petromidia, ci și pentru sectorul energetic intern prin stabilizarea producției și a distribuției de energie electrică în regiunea Dobrogea. Interesul pentru noua unitate este reflectat și de cele 17 companii locale și internationale care și-au arătat interesul pentru a deveni furnizori de echipamente și soluții tehnologice. La finele lunii octombrie s-a încheiat termenul limită pentru depunerea ofertelor tehnice și financiare, sperăm ca în perioada următoare să finalizăm procesul de selecție a unui contractor pentru partea de EPC (Engineering, Procurement and Construction)” adaugă Iskander Abdibaitov.

a inaugurat în județul Timiș o nouă benzinărie, o investiție de circa 1,3 milioane USD și care asigură crearea a 16 noi locuri de muncă. Recent, fondul a deschis o altă unitate în localitatea Târgu Mureș.Noua stație este situată în localitatea Ghiroda, un nod important pentru traficul rutier din regiune – legătura cu aeroportul și centura Timișoarei, autostrada A1, dar și cu drumul european E70 spre Lugoj.Aceasta respectă standardele de calitate, mediu și arhitectură ale benzinăriilor Rompetrol, fiind dotată cu 2 pompe multiprodus cu sistem modern de recuperare a vaporilor, o pompă rapidă, dispozitiv alimentare cu aditivul AdBlue - destinat reducerii și neutralizării emisiilor de oxid de azot din gazele de evacuare, dar și un skid pentru aprovizionarea cu gaz petrolier lichefiat auto.În prezent, fondul prin vehiculul investițional (SPV) - KMG Rompetrol Development SRL detine 20 de benzinării sub brandul Rompetrol și care comercializează exclusiv gama de carburanți auto Efix produși de rafinăria Petromidia Năvodari. Aceasta este parte a Rompetrol Rafinare – care operează și rafinăria Vega Ploiești și divizia de petrochimie - unicul producător intern de polimeri, fiind deținută în principal de KMG International (54,63% - direct și indirect) și Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).Locurile de muncă create de cele 20 de benzinării se ridică la 320, iar printre facilitățile oferite de acestea se numără skid gaz petrolier lichefiat auto (5 unități), dispozitiv alimentare AdBlue (7 unități), puncte de încărcare electrică – serviciu oferit gratuit (6 unități) și o unitate cu spălătorie auto.Până la finele acestui an, KMG Rompetrol Development estimează finalizarea altor 6 noi stații situate în localitățile Cluj și București, nivelul investițional ridicându-se la 8,3 milioane USD.Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român și-a propus să atingă în următorii 5 ani o rețea de 84 benzinării in România (achiziția și modernizarea de stații existente, construcția de noi stații), care vor asigura crearea a peste 1.000 de noi locuri de muncă, peste 5.000 de persoane implicate în diverse faze de dezvoltare (design, execuție, construcție) și peste 1.200 parteneri comerciali.Un alt proiect investițional vizat de Fond îl reprezintă construirea unei noi centrale în cogenerare la Midia prin vehiculul investițional (SPV) - Rompetrol Energy SA, unde va fi acționarul majoritar alături de KMG International, Rominserv și Uzina Termoelectrică Midia.Cu o perioadă de implementare de 4 ani, centrala de cogenerare (de producere combinată de energie electrică și termică) va respecta cele mai înalte standarde tehnologice, de eficiență energetică și protecție a mediului. Aceasta va asigura agent termic și apă caldă menajeră pentru locuitorii orașului Năvodari, iar pentru platforma Petromidia – energie electrică și abur tehnologic pentru susținerea activităților de obținere a produselor petroliere.Cu o durata de 7 ani, fondul kazah - român are un nivelul investițional estimat de aproximativ 1 miliard USD și vizează dezvoltarea de proiecte energetice pe plan local. În luna februarie, Consiliul de Administrație a aprobat de principiu principalele investiții ale Fondului în perioada următoare - atragerea/alocarea a circa 230 milioane USD pentru construcția unei centrale de cogenerare pe platforma Petromidia și dezvoltarea unei rețele de benzinării pe plan local.Principala prioritate a fondului vizează dezvoltarea proiectelor energetice, contribuind, astfel, pozitiv la dezvoltarea sectorului energetic din România, precum și la consolidarea securității energetice a țării prin diversificarea surselor de aprovizionare cu petrol şi la consolidarea unui climat investiţional favorabil în România.