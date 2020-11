200.000 de lei, un autoturism de lux si arme, ridicate in urma perchezitiilor, din Capitala, la persoane suspectate de santaj si camata

Politistii si procurorii DIICOT au descins miercuri, 11 noiembrie, in peste 30 de locuinte din sapte judete si Bucuresti. Oamenii legii au spart o grupare infractionala care era specializata inselaciune si spalare de bani. Un politist din Fundulea ar fi unul dintre liderii acestei grupari, conform unor surse judiciare.

Trei persoane au fost retinute miercuri, 11 noiembrie 2020, intr-un dosar de camata si santaj, in urma unor perchezitii in Bucuresti si Ilfov. Conform unor surse judiciare este vorba despre membri din Clanul Sportivilor.

O banda de hoti a furat circa 6,5 milioane de euro in bani lichizi dintr-o cladire a Directiei vamilor germane din localitatea Emmerich, penetrand zidul camerei valorilor cu un burghiu, a anuntat miercuri politia, relateaza AFP.

Pe retelele de socializare nascut controverse o serie de fotografii cu o aeronava neidentificata surprinsa in California, Statele Unite ale Americii. Zborul misterioasei aeronave a fost surprins in apropierea Bazei Aeriene Edwards, din California. In imagini ar putea fi noul bombardier stealth al SUA - B-21 Raider ori noua drona RQ-180.