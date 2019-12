2020: Anul in care Romania da examenul maturitatii

2019 a fost anul trezirii si asumarii democratiei castigate prin sange. Anul in care romanii au inteles ca abuzurile si derapajele se taxeaza cel mai usor prin vot, iar libertatea se poate pierde intr-o clipa. In 2020, trebuie sa demonstram ca revolutia civismului romanesc nu a fost doar un accident. Este examenul maturitatii, care cere intelepciune, cumpatare si rabdare, pentru ca binele are nevoie de timp ca sa repare ce a lasat raul in urma.