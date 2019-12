2020 pentru UE - o lunga lista de provocari si o dilema esentiala

Finalul de an este intotdeauna ocazia perfecta pentru o privire retrospectiva, dar si pentru formularea planurilor de viitor. Vazand starea Uniunii Europene si noianul de provocari care se contureaza, cred ca privirea inainte este mult mai importanta azi decat retrospectiva, aceasta cu atat mai mult cu cat Comisia Juncker, care tocmai a predat stafeta, a excelat mai degraba in amanari decat in solutii.