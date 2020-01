2020, un an de foc pentru Uniunea Europena. Cele mai mari trei provocari pentru liderii de la Bruxelles

Ministrul de Interne Marcel Vela a avut, vineri, "o intalnire de lucru" cu Alexandru Cumpanasu, spunand ca a preluat de la fostul prezidentiabil o idee "foarte buna", pe care chiar are de gand sa o implementeze saptamana viitoare.

Raportul elaborat de expertii din cadrul Biroului FBI - Unitatea de Analiza Comportamentala (BAU), dupa ce un agent special FBI s-a intalnit cu Gheorghe Dinca, trimis in judecata pentru rapirea si uciderea Luizei Melencu si Alexandrei Macesanu, consemneaza ca, daca nu ar fi fost prins, acesta ar fi facut si alte victime, dar si ca este posibil sa existe victime neidentificate ale agresiunilor sexuale exercitate de Dinca.

Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a avertizat vineri ca economia globala risca o revenire a Marii Depresiuni, alimentata de inegalitati sociale si de instabilitatea sectorului financiar, relateaza The Guardian.

Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine, intr-o postare pe Facebook, ca desi bugetul Primariei Capitalei a fost crescut, banii nu s-au dus in investitii, ci ar fi fost folositi de Gabriela Firea in scop electoral, in folosul personal si al PSD.