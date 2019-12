2020 - un an politic cu multe provocari si semne de intrebare

Primarul Timisoarei Nicolae Robu se declara satul de calomniile aparute in spatiul public dupa ce DNA a anuntat ca l-a trimis in judecata in dosarul caselor nationalizate. Tine sa reaminteasca faptul ca in timpul administratiei sale au fost recuperate cateva cladiri de catre municipalitate. In acest sens a facut si un sondaj pe pagina sa de Facebook.