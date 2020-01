2020 va fi un an de succes in sectorul imobiliar iar 90% din cumparatori sunt clienti finali, spune un dezvoltator imobiliar

2020 va fi un an de succes în sectorul imobiliar, având în vedere indicii macroeconomici cât şi starea pieţei, spune Mihai Nistor, CEO al dezvoltatorului imobiliar Odyssey Investments, acesta precizând că 90% din cumpărătorii săi sunt clienţi finali, motiv pentru care crede în sănătatea pieţei, potrivit news.ro.

"Având în vedere indicii macroeconomici, cât şi starea pieţei în momentul actual, tindem să credem că va fi încă un an de succes. De asemenea, 90% din cumpărători sunt cumpărători finali, ceea ce ne face să credem şi mai mult în sănătatea pieţei. Preţurile de vânzare ale apartamentelor din segmentul nostru au înregistrat o uşoară creştere în 2019. Estimările noastre pentru sfârşitul anului cu privire la preţuri sunt destul de bune şi ne aşteptăm ca ele să rămână la fel sau chiar să crească uşor", a declarat pentru News.ro Mihai Nistor, CEO al dezvoltatorului imobiliar Odyssey Investments.

Întrebat care sunt cele mai mari provocări ale acestui sector, acesta spune că lipsa forţei de muncă de specialitate creează o problemă acută.

"Nu este un secret, dar toţi constructorii se confruntă cu problema acută a forţei de muncă şi lipsa personalului de specialitate şi a oamenilor trăinuiţi; investiţiile iniţiale sunt mari şi riscante, ţinând cont de fiscalitate şi legislaţie. În plus, procesul de autorizări este greoi", a mai spus omul de afaceri.

Până în prezent, Odyssey Investments are predate-vândute două proiecte, Odyssey Herăstrău, un imobil cu 25 de apartamente, şi Odyssey Polonă, un imobil cu 14 apartamente, şi are alte două investiţii în derulare.

"În momentul de faţă avem în derulare două proiecte: Odyssey Băneasa, un proiect boutique premium, cu 15 apartamente, la doar câteva minute de mers pe jos de parcul Herăstrău. Cu acest proiect ne propunem să oferim un spaţiu de locuit intim şi modern, construit la standarde înalte de calitate şi finisare. Al doilea este Odyssey Aviatorilor, un proiect boutique exclusivist cu doar patru apartamente, situat la două minute de mers pe jos de Piaţa Charles de Gaulle, având un regim de înălţime mic, prietenos cu mediul înconjurător prin caracteristicile de ‘green building’. Apartamentele sunt bazate pe un concept unic prin care clientul îşi personalizează singur viitoarea casă şi îşi alege inclusiv compartimentarea acesteia", precizează Mihai Nistor.

Odyssey Băneasa are termen de finalizare decembrie 2020, în timp ce Odyssey Aviatorilor urmează să fie finalizat, potrivit planurilor, în martie 2021.

"Pentru cele două proiecte investim aproape 3 milioane de euro şi sperăm ca până la anul să ajungem la 8 milioane de euro şi să creştem. Scopul nostru este de a dezvolta proiecte cu efecte minime asupra mediului şi care să reziste în timp", adaugă el.

Dezvoltatorul are în plan totodată ca până la mijlocul anului să iasă pe piaţă cu încă două proiecte imobiliare: Odyssey Siseşti, un proiect de 35 de apartamente, fiind cel mai mare din portofoliul său, şi Odyssey Dacia, un proiect de 14 apartamente.

În ceea ce priveşte preţurile, un apartament de două camere în complexul din Băneasa, cu 60 mp utili, costă începând de la 89.000 euro plus TVA, în timp ce unul de trei camere, de 105 mp utili, începe de la 159.000 euro plus TVA. Un apartament cu patru camere în Piaţa Charles de Gaule porneşte de la 435.000 euro plus TVA, locaţia fiind una exclusivistă.

"2019 a fost un an foarte bun pentru grupul Odyssey Investments. Până în prezent avem contractate 65% din apartamentele aflate la vânzare. Este foarte importantă zona în care construieşti cât şi proximitatea la mijloacele de transport", precizează Nistor.

El afirmă că se caută apartamentele de două şi trei camere pentru persoanele care lucrează în nordul capitalei şi doresc să fie cât mai aproape de zona de business şi să beneficieze de facilităţi şi servicii exclusiviste în imediata vecinătate.

"Clienţii vin la noi cu ‘temele bine făcute’ şi ne comunică de la bun început bugetul şi ce tipuri de finisaje îşi doresc. Oferim servicii de personalizare a apartamentelor de design interior şi personal shopper pentru alegerea elementelor de mobilier", mai spune el

Dezvoltatorul spune că cea mai bună perioadă de cumpărare a unui apartament este la începutul proiectului.

"Noi am avut reduceri şi de 15% la vânzările off-plan, cu plata unui avans de 30%", precizează acesta.

Odyssey Investments a fost înfiinţată în 2007 şi are ca domeniu de activitate investiţii în domeniul real estate şi dezvoltări imobiliare.