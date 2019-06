2055 de locuri pentru Admiterea 2019 la UMF Iasi

UMF Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Candidatii din acest an la concursul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi vor concura pe 725 de locuri bugetate distribuite astfel: 300 la Medicina, 55 la Asistenta Medicala Generala, 10 la Nutritie si Dietetica, 89 la Medicina Dentara, 34 la Tehnica Dentara, 99 la Farmacie, 74 la Balneofiziokinetoterapie si recuperare 64 la Bioinginerie. In plus, sunt puse la dispozitia elevilor din mediul rural 19 locuri (2 - Medicina Dentara, 4 - Tehnica Dentara, 6 – Farmacie, 5 - Asistenta Medicala Generala si 2 - Nutritie si Dietetica), 6 locuri pentru romi (2 – Medicina, 1 - Asistenta Medicala Generala, 1 - Medicina Dentara, 1 - Tehnica Denta ...