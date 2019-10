21 de nave au poposit anul acesta in Portul Constanta: Nava maritima de pasageri Amera inchide sezonul de croaziere

Nava maritimă de pasageri Amera închide azi sezonul de croaziere în Portul Constanța.Nava, sub pavilion Bahamas, are la bord 754 pasageri, majoritatea germani, și un echipaj format din 459 persoane. Turiștii străini vor pleca în excursii în județul Constanța, la București și în Delta Dunării.După o perioadă în care contextul geopolitic din zonă a ținut departe de Marea Neagră navele maritime de pasageri, AMERA este prima navă maritimă care sosește în Portul Constanța.În acest an, în terminalul de pasageri al Portului Constanța au fost înregistrate 21 de escale ale navelor de croazieră, cele mai multe fluviale. Acestea au adus la Constanța peste 3.000 de turiști străini.În prezent, rezervările pentru anii viitori anunță o relansare a turismului de croazieră în Portul Constanța, nave maritime de pasageri cu capacitate mare anunțându-și deja escale, pentru următorii 3 ani.Pentru 2020 Portul Constanța are înregistrate la această oră 10 rezervări pentru nave maritime de pasageri, dintre care cinci au o capacitate de 800 până la 1.500 de pasageri, printre care Azamara Journey, Aegean Odyssey, Boudicca, Albatros, Crown Iris.Pentru 2021 deja s-au înregistrat 9 rezervări de nave maritime de pasageri și există tendința ca numărul acestora să crească.În acest moment s-a realizat o rezervare pentru anul 2022, pentru Crystal Symphony, navă maritimă cu o capacitate de 848 de pasageri.Din 2017, Portul Constanța deține directoratul MedCruise pentru zona Mării Negre, și promovează împreună cu porturile Odessa, Burgas și Varna relansarea turismului de croazieră în Marea Neagră, afectat în ultimii ani de situația geopolitică tensionată. Este o oportunitate pentru inițierea și susținerea legăturilor directe cu actori importanți din industria turismului de croazieră, în scopul creării unor noi itinerarii care să includă Portul Constanța și România ca destinație turistică.Sursă foto: CN APM C