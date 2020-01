23 de judete sunt afectate de ceata; se circula ingreunat pe mai multe drumuri, inclusiv pe autostrazile A1, A2, A3 si A10

Un număr de 23 de judeţe sunt afectate de ceaţă marţi dimineaţă şi se circulă îngreunat pe mai multe drumuri, în unele zone vizibilitatea fiind sub 50 de metri. ”Circulaţia rutieră se desfăşoară îngreunat din cauza ceţii dense, vizibilitatea fiind redusă sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai […]

