24 de motive sa mananci zilnic patrunjel

Patrunjelul are calitati pe care putine medicamente se pot lauda ca le au si fara reactii adverse, insa cati dintre noi il folosim asa cum ar trebui, adica mai mult decat a toca o legatura proaspata in ciorba sau de a decora o farfurie? Pe langa faptul ca ofera substante nutritive esentiale, patrunjelul echilibreaza si stimuleaza energia organelor, imbunatatindu-le capacitatea de asimilare si utilizare a nutrientilor. Iata cateva motive sa mananci patrunjel zilnic: Contine multa vitamina C 100 g de patrunjel iti ofera 240 de mg de vitamina C, de patru ori mai multa decat aceeasi cantitate de portocale. E poate mai usor sa mananci 2-3 portocale cand esti racit, in speranta ca te vei repune mai repede pe ...