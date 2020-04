242 de noi decese in Franța. Numarul deceselor cauzate de COVID-19 continua sa scada

Ne aflăm într-o situaţie dificilă la nivel planetar. De câteva luni nimic nu mai contează. Suveranul CoVid-19 lucrează frenetic la cultul personalităţii. Devine un dictator violent şi rapace care subjugă orice mişcă pe pământ. Nimeni nu mai are o viaţă normală şi cu toţii aşteptăm reîntoarcerea la ceea ce era înainte de această pandemie.

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, la Sfantu Gheorghe, ca testarile, in Romania, s-au facut pe masura evolutiei pandemiei si ca exista o capacitate de testare de 10.000 de teste pe zi, insa lipseste personalul specializat. Astfel ca in Romania, in prezent, se fac aproximativ 6.000 de teste pe zi.