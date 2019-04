ateneu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 25 aprilie 2019 –O zi de importanta istorica pentru Ateneul National din Iasi (100 de ani de la infiintarea Societatii Ateneului si 99 de ani de la inaugurare) In anul 2019, in care institutia noastra sarbatoreste 100 de ani de la infiintare, incercam sa scriem o noua fila in istoria Ateneului iesean si in cea a orasului, sub o noua denumire, respectiv, „Ateneul National din Iasi”.Luand in considerare faptul ca implinim aceasta frumoasa varstaintr-o perioada plina de insemnatate religioasa si profunzime spirituala, respectiv Saptamana Patimilor, evenimentele pe care ne-am propus sa le realizam respecta rigorile impuse de Sarbatorile Pascale. Astfel, Joi, 25 aprilie 2019, incepand cu ora 10.00 ...