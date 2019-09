25 de antrenori participa la cursurile Licentei UEFA B la Iasi

Licenta AB google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 10-14 septembrie, la Iasi, are loc primul modul din cadrul Licentei UEFA B. La aceste cursuri participa 25 de antrenori, care sunt coordonati de antrenorii Razvan Rotaru si Valentin Sinescu. La acest prim modul a participat din partea FRF si Aurel Ticleanu, vicepresedintele Comisiei Tehnice. De asemenea, Dinu Todoran si Liviu Negoita au tinut mai multe lectii practice in fata celor 25 de antrenori participanti. Cursurile au loc la Universitatea "Al. I. Cuza" din Iasi, Facultatea de Educatie si Sport, in timp ce lectiile practice sunt gazduite de terenul sintetic al stadionului Tineretului, inaugurat in luna august si care a fost construit cu sprijinul Federatiei Romane de Fotbal. Meci ...