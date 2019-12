25 decembrie 2019. 30 de ani de la execuția cuplului Elena și Nicolae Ceaușescu! Video

In urma cu 29 de ani, in cazarma de la Targoviste, Nicolae si Elena Ceausescu au fost impuscati de parasutistii din plutonul de executie, chiar langa zidul Corpului de Garda. 25 decembrie 1989 a fost o zi cu multe semne de intrebare. O zi in care Elena si Nicolae Ceausescu au fost judecati si executati pe loc.