26 de persoane au fost arestate in Franța și Belgia, in ancheta privind moartea a 39 de migranti vietnamezi intr-un camion frigorific

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu prevederile legale referitoare la carantina, apreciind ca aceste dispozitii sunt neconstitutionale, in masura in care permit dispunerea unor masuri de restrangere a exercitiului libertatii individuale, prin acte administrative (ordine) emise de organe administrative, in acest caz ministrul Sanatatii.