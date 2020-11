26 noiembrie 1939 - Se nastea cantareata americana Tina Turner

Celebra cântăreață americană Tina Turner împlinește astăzi 81 de ani.

Tina Turner, pe numele ei real Anna Mae Bullock, s-a născut la data de 26 noiembrie 1939, în Nutbush, Tennessee, SUA. Este o cântăreață, actriță, scriitoare și compozitoare pop-rock americană, câștigătoare a opt premii Grammy.Tina a provenit dintr-o familie unde tatăl lucra pe o planție de bumbac, iar mama era de origine indiană.S-a mutat după liceu în Saint Louis (era un fel de capitală neoficială a blues-ului), iar acolo l-a întâlnit pe cel care avea să-i fie soț: Ike Turner. Consacrarea a venit odată cu piesa "River Deep Moutain High" din 1966, iar căsnicia avea să se încheie abrupt pe 2 iulie 1976 (pe fondul consumului de droguri, Ike devenise violent).Cariera solo a început-o în 1984, la New York. În același an, la vârsta de 45 de ani, a câștigat patru premii Grammy pentru albumul "Private Dancer", iar mai apoi a jucat alături de Mel Gibson în "Mad Max - Beyond Thunderdome", scrie hotnews.ro.Este considerată "regina rock and roll" și a vândut peste 200 de milioane de discuri în toată lumea.Energia incredibilă pe care a arătat-o mereu pe scenă a făcut să adune fani în toate colțurile lumii (desigur, pe lângă vocea impresionantă).S-a retras din lumina reflectoarelor în 2009, iar acum este stabilită în Elveția (are de altfel și cetățenie). S-a mutat în Țara Cantoanelor în 1995, iar în 2013 s-a căsătorit cu Erwin Bach (partenerul ei din ultimii aproape 30 de ani).Tina Turner a trecut printr-un transplant de rinichi, donat chiar de soţul ei, și s-a tratat de cancer. În cei 60 de ani de carieră, artista a vândut peste 200 de milioane de discuri şi a câştigat 8 premii Grammy.