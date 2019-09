27-28 septembrie 2019 – Colocviul international Romanii si Crestinatatea Rasariteana (sec. XIV–XX)”

RomaniAthos2019 poster google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In intervalul de timp 27-28 septembrie, la Facultatea de Istorie din cadrul Universitatii ''Alexandru Ioan Cuza'' din Iasi are loc colocviul international Romanii si Crestinatatea Rasariteana. In cadrul colocviului se vor aborda diverse probleme ce tin de crestinismul romanesc, dar si international. 9.00–9.10 — Cuvant de deschidere 9.10–11.10 / Moderator: dr. Stefan S. Gorovei Laurentiu Radvan (Iasi), De la Melentie Balica la Grigore al II-lea Ghica: evolutia lacasurilor de la Frumoasa (From Melentie Balica to Grigore II Ghica: the evolution of the places of worship in Frumoasa) Daniel Nita-Danielescu (Iasi), Legaturile cu Muntele Athos si cu alte „Locuri ...