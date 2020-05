27 de angajați ai unei mari fabrici de inghetata din Romania, depistați cu SARS-CoV-2

Încă un focar de infecție cu noul coronavirus a fost indentificat, duminică, în județul Alba, unde 27 de angajați ai unei firme din județ au fost depistați pozitiv la testarea SARS-CoV-2. Potrivit surselor ziarulunirea.ro, firma este Alpin 57 Lux din Sebeș, iar extinderea infecției a fost posibilă pentru că nu a respectat măsurile de protecție. […] The post 27 de angajați ai unei mari fabrici de înghetată din România, depistați cu SARS-CoV-2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.