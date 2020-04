27 de persoane, dintre care șase cadre medicale, au fost depistate cu COVID-19 la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca

27 de persoane, dintre care şase cadre medicale, au fost depistate cu COVID-19 la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca (IOCN), a informat, marţi seară, prefectul de Cluj, Mircea Abrudean.

"Institutul Oncologic: total teste realizate - 1.500, persoane pozitive depistate - 27, din care 21 pacienţi şi 6 cadre medicale (3 asistente, 1 infirmieră, 1 psiholog şi 1 medic). Toţi cei 27 sunt asimptomatici. Internaţi la SCBI şi Pneumo; pacienţii cu îngrijiri oncologice au fost izolaţi pe o secţie a spitalului. Această situaţie include şi datele din zilele anterioare", se arată în informarea prefectului, potrivit Agerpres.ro.

Prefectul a precizat că nu se pune problema carantinării IOCN, că s-au luat măsurile de decontaminare a spaţiilor şi că activitatea continuă la unitatea medicală.

Vineri, 16 cazuri de pacienţi cu coronavirus, dintre care două cadre medicale, toţi asimptomatici, au fost depistate la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca.

Directorul medical al IOCN, Patriciu Achimaş-Cadariu, a explicat vineri, pentru AGERPRES, că testarea personalului medical şi a pacienţilor va continua.

"Am respectat toate regulile impuse de lege, de la începutul epidemiei. Am făcut riguros triajul impus, pe definiţia de caz. Am testat pacienţii care se încadrau în definiţia de caz şi personalul care se încadra în definiţia de caz. În urmă cu trei zile, evaluând la nivelul Comitetului director al IOCN evoluţia epidemiei şi creşterea numărului de cazuri şi ţinând cont de faptul că pacienţii noştri au particularităţile legate de imunitate, de prezenţa bolii neoplazice, am hotărât în Comitetul director testarea personalului şi a pacienţilor prin PCR, prin metoda cea mai sensibilă. Au fost şi cazuri pozitive şi este vorba în totalitate de cazuri asimptomatice, cu declaraţii prin care îşi asumau că nu au avut contacte. Deci, triajul a funcţionat foarte bine. Au fost şi situaţiile de personal, dar asimptomatice în totalitate. Asta este în acord şi cu analiza prin PCR care a arătat doze mici spre medii de încărcătură virală, deci cazuri asimptomatice", spunea Patriciu Achimaş-Cadariu.