27 noiembrie 2017 – Trei ani de la moartea actritei Cristina Stamate

S-au împlinit trei ani de la trecerea in neființă a actriței Cristina Stamate.

Cristina Stamate s-a născut pe 8 februarie 1946 la Bucureşti.A jucat în sute de spectacole cu mii de reprezentaţii, atât la Sala Savoy, cât şi la Teatrul de Vară Herăstrău. Printre altele a jucat și în spectacole la Teatrul de Estradă din Bucureşti: "Vivat Revista", "Hohote în Herăstrău", "Comedie pe Titanic", "Revista Revistelor", "Vara nu-i ca iarna", "Arca lui Nae şi Vasile", "Bufonii regelui", "Dai un ban, dar face", "Idolii femeilor", "Nimic despre papagali", "Poftă bună lui Tănase", "Te aştept diseară pe Lipscani", "Ura... şi la gară" , "O seara la revista", "Scandal in paradis, potrivit teatrultanase.roA scris şi lansat în 2009 cartea „Femeia Hopa-Mitică. Poveşti din lumea care mă-nconjoară”, cu motto-ul „Hopa Mitică cade-n cap şi se ridică/ Nu se sparge, nu se strică".Şi-a dorit să devină medic, apoi avocat, dar de mică toţi i-au spus că are talent şi că „artistă trebuie să se facă". „Sincer, pe mine m-a ales meseria, nu eu am ales-o şi am fost încurajată de copil să fac actorie”.A absolvit Şcoala Populară de Artă, a făcut studii de balet, recita, cânta şi asta în timp ce se pregătea pentru admiterea la Facultatea de Drept.A hotărât însă cu două săptămâni înainte să dea examen la IATC.A absolvit la clasa marelui actor şi profesor Alexandru Finţi şi a fost repartizată la Teatrul Dramatic din Arad.S-a căsătorit la vârsta de 20 de ani cu actorul Dan Ivănescu, fiind căsătorită cu acesta timp de 11 ani.Cristina Stamate s-a stins din viață pe data de 27 noiembrie 2017, în jurul orei 7.00 la Spitalul Floreasca, unde fusese internată exact în ziua în care a murit Stela Popescu, pe 23 noiembrie 2017.