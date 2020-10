27 octombrie - Ziua mondiala pentru patrimoniul audiovizual

La data de 27 octombrie este marcată, anual, Ziua mondială pentru patrimoniul audiovizual.

Tema pentru ediţia din 2020 a Zilei mondiale pentru patrimoniul audiovizual este: "Fereastra ta către lume" ("Your Window to the World"). Documentele audiovizuale extind cunoaşterea noastră a lumii, transformându-ne în martori ai unor evenimente la care n-am fost prezenţi, oferindu-ne posibilitatea de a auzi cuvântări din trecut ale celor ce nu mai pot vorbi şi de a recupera întâmplări şi situaţii cu relevanţa istorică sau, pur şi simplu, inedite, scrie Agerpres Ca în fiecare an, UNESCO ne reaminteşte, la 27 octombrie, faptul că o bună parte din arhivele istorice sunt în pericol iminent de deteriorare şi dispariţie. Lucru cu atât mai grav cu cât un procent semnificativ al acestora este direct legat de istoria naţiunilor, comunităţilor, relevanţa mediilor de stocare a informaţiilor istorice ajungând până la nivel direct personal.În mesajul său prilejuit de ediţia din acest an a Zilei mondiale pentru patrimoniul audiovizual, directorul general al UNESCO, Audrey Azoulay îl citează pe poetul şi fostul director UNESCO, mexicanul Jaime Torres-Bodet, potrivit căruia arhivele nu sunt nişte imense cimitire, ci locuri în care este păstrată "continuitatea conştiinţei umane", conform un.org. Avem o datorie faţă de generaţiile viitoare, arată Audrey Azoulay, să depunem toate eforturile necesare pentru conservarea patrimoniului audiovizual, având în vedere, pe de o parte, importanţa sa şi, pe de altă parte, fragilitatea acestuia.În contextul actualei pandemii de COVID-19, dar şi pentru a evidenţia importanţa digitalizării arhivelor audiovizuale, evenimentele din 2020 dedicate acestei zile au loc, în mare măsură, online, fiind identificate prin termenii cheie #AudiovisualHeritageDay, #AudiovisualHeritage şi #MemoryOfTheWorld.