275 de personalitați ale lumii indeamna la regandirea strategiilor fața de „generația Covid”

Foşti lideri ai lumii au făcut apel marţi la o acţiune globală urgentă pentru a împiedica apariţia unei ”generaţii COVID” din cauza coronavirusului, cu milioane de copii privaţi de educaţie şi obligaţi să muncească şi să se căsătorească, transmite Reuters, preluat de Agerpres. Aceştia au cerut ca, pe măsură ce măsurile de izolare sunt ridicate, […] The post 275 de personalități ale lumii îndeamnă la regândirea strategiilor față de „generația Covid” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.