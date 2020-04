278 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus in Romania. Bilantul ajunge la 2.738

Inca 278 de cazuri de coronavirus au fost confirmate, joi, in Romania.

Pana astazi, 2 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.738 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 267 au fost declarate vindecate si externate din unitati spitalicesti: 91 la Bucuresti, 58 la Timis, 28 la Iasi, 23 la Caras-Severin, 20 la Prahova, 13 la Constanta, 8 la Dolj, 8 la Cluj, 5 la Brasov, 5 la Galati, 2 la Bihor, 2 Arges, 1 la Braila, 1 la Mures, 1 la Neamt, 1 la Alba.

Totodata, pana acum, 94 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19, internate in spitale din Dolj, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau, Timis, Cluj, Neamt, Hunedoara, Constanta, Satu Mare, Sibiu, Ialomita, Bistrita-Nasaud, Covasna si Mures, au decedat.

De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 278 noi cazuri de imbolnavire.

La ATI, in acest moment, sunt internati 78 de pacienti.

Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 15.407 de persoane. Alte 114.699 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.

Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 28.483 teste.

In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 847 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 3.930 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.

