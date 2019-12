Guvernul condus de Ludovic Orban a început al doilea val de demiteri și a schimbat 28 de prefecţi şi 11 subprefecţi, inclusiv prefetul municipiului București. Primul val de demiteri a fost în noiembrie, când Executivul a eliberat din funcţie 13 prefecţi şi 2subprefecţi. De asemenea, prefecții din alte cinci județe au fost schimbați la The post 28 de prefecți au fost schimbați din funcție de Guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.