29.250 de aplicanti s-au inscris pentru accesarea fondurilor nerambursabile din programul de microgranturi

Peste 29.000 de aplicanţi s-au înscris pentru accesarea fondurilor nerambursabile din cadrul primei măsuri din schema de granturi, iar pentru a doua măsură s-au înscris circa 18.000 de aplicanţi, a scris joi Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, pe Facebook.

"29.250 de aplicanţi s-au înscris pentru accesarea fondurilor nerambursabile din cadrul primei măsuri a granturilor în valoare de un miliard de euro. Judeţele din care au venit cele mai multe solicitări din partea microîntreprinderilor, persoanelor fizice autorizate, organizaţiilor neguvernamentale şi cabinetelor medicale afectate de pandemie au fost Bucureşti (5.546), Cluj (2.917), Braşov (1.259), Timiş (1.222), Iaşi (1.121). Următoarele au fost judeţele Ilfov, Bihor, Prahova, Mureş, Constanţa", se arată în postarea lui Virgil Popescu, potrivit agerpres.ro.

El a menţionat că majoritatea solicitărilor înregistrate au fost din partea operatorilor economici cu zero angajaţi (24.483).

De asemenea, ministrul Economiei a precizat că persoanele fizice autorizate şi organizaţiile neguvernamentale au transmis un număr de 10.224 de cereri. Un număr de 662 de cereri au fost primite din partea PFA/CMI care au desfăşurat activităţi COVID.

"Reamintim că, începând de astăzi, pot fi accesate şi granturile de capital din cadrul Măsurii 2 a schemei de ajutor de stat în valoare totală de un miliard de euro. Până la ora 13:00, în platforma deschisă astăzi s-au înscris circa 18.000 de aplicanţi", a mai scris Virgil Popescu.

Prin OUG nr.130/2020, adoptată în vara acestui an de Guvern, este alocată o sumă de aproximativ un miliard de euro pentru sprijinul IMM-urilor, sub trei forme: - microgranturi - ajutor în sumă fixă de 2.000 euro per beneficiar; granturi pentru capitalul de lucru de până la 15% din cifra de afaceri la 2019, maximum 150.000 euro; granturi pentru investiţii, cu sume cuprinse între 50.000 euro şi 200.000 euro.