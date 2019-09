3 cadouri corporate perfecte pentru orice ocazie!    

cadouri corporate gadgetWorld google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Foarte multe orase mari din tara noastra au cunoscut o dezvoltare economica extraordinara odata cu venirea marilor corporatii pe piata romaneasca. In plus, acest fenomen s-a rasfrant si asupra aspectelor sociale si culturale ale tarii, iar una dintre consecinte este aparitia pe piata a unui nou segment de daruri: cadourile corporate. In timp ce darurile clasice sunt alese si oferite pentru a exprima aprecierea si sentimentele fata de persoanele dragi cu ocazia aniversarilor sau diferitelor sarbatori crestine, variatele tipuri de cadouri corporate vor avea intotdeauna si o componenta profesionala, vizand obiective sau avantaje din mediul de afaceri. Viata profesionala cuprinde numer ...