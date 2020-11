3 noiembrie 1834 - A fost fondat ''Muzeul de Istorie Naturala si Antichitati'' din Bucuresti

​Preşedintele Donald Trump şi rivalul democrat Joe Biden au dat electoratului luni un ultim impuls în statele-cheie înaintea scrutinului care are loc marţi, în timp ce echipele de campanie se pregătesc de dispute post-electorale care ar putea prelungi alegerile prezidenţiale.

George Stângă, liderul PNL Galati, comenteaza in cadrul unui comunicat de presa:

Un asistent medical in varsta de 40 de ani, care muncea la Spitalul Clinic Judetean Oradea, s-a sinucis vineri, 30 octombrie, in ziua in care a aflat ca este infectat cu COVID-19.