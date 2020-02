3 primarii din Olt, vizate de perchezitii intr-un dosar privind achizitia de mobilier urban

mascati

Sase perchezitii sunt desfasurate, de politistii SICE Olt, joi dimineata, la primariile Daneasa, Maruntei si Draganesti-Olt si la domiciliile unor persoane, intr-un dosar de abuz in serviciu.

Perchezitiile sunt desfasurate de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt, la sediile unor administratii locale de pe raza judetului Olt, precum si la domiciliile unor persoane si sediile unor societati comerciale, intr-un dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu.

Anchetatorii spun ca, in perioada 2009-2016, trei primarii ar fi efectuat plati in valoare de aproximativ 220.000 de lei catre diversi agenti economici pentru achizitionarea de mobilier urban, existand suspiciuni ca bunurile nu au fost livrate in totalitate catre beneficiari.

In baza unor mandate de aducere, trei persoane urmeaza sa fie aduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Olt pentru a fi audiate si dispuse masuri legale. Este vorba despre reprezentanti ai unor societati comerciale.

