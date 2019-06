3 scenarii vehiculate pentru Congresul PSD

Candidații la funcțiile de conducere puse în joc la Congresul PSD de sâmbătă au început o cursă contracronometru să-și atragă susținerea cât mai multor filiale județene și în partid au apărut mai multe posibile variante de lucru.

1. Retrageri strategice

Un scenariu vehiculat de o parte din PSD-iști se referă la posibilitatea ca, în funcție de cum evoluează negocierile, mai mulți candidați să se retragă în ziua Congresului și să-și îndemne susținătorii să voteze alt candidat.

Surse din partid spun că la șefia PSD, de exemplu, Șerban Nicolae și Ecaterina Andronescu au o imagine bună în teritoriu, sunt cunoscuți de membrii de partid și amândoi ar putea atrage voturi importante, însă acest lucru ar duce la o canibalizare a voturilor și principalul câștigător va fi Viorica Dăncilă.

Metoda retragerii a fost parafată cu succes la Congresul din 2010 câștigat de Victor Ponta în fața lui Mircea Geoană, când Miron Mitrea și Radu Mazăre au renunțat în favoarea lui Ponta, iar Cristian Diaconescu a renunțat în favoarea lui Geoană. „„Victor Ponta are sânge în el. Și, dacă am găsit un baiat care are sânge în el, eu vreau să-l las pe el. De aceea, cei care doreau să mă susțină pe mine, susțineți-l pe Victor”, zicea Mazăre în Congresul PSD din 2010.

2. Revoltă în tabăra Dăncilă

Scenariul retragerii este valabil și pentru funcțiile de președinte executiv și secretar general, unde se discută despre o largă alianță împotriva candidaților preferați de Viorica Dăncilă: Daniel Suciu și Marius Dunca.

Aici se discută în partid și despre o posibilă ruptură în echipa care o susține pe Viorica Dăncilă. Lui Suciu și lui Dunca i se reproșează în PSD faptul că nu au avut rezultate electorale și nu îi recomandă nimic să ocupe o funcție cu o asemenea greutate în partid.

Dacă Dăncilă crede că tinerețea celor doi este un atuu, mai mulți lideri vechi ai PSD spun că pentru aceste funcții de președinte executiv și de secretar general este nevoie de un alt profil.

3. Gruparea pro-ieșire de la guvernare joacă la așteptare

În PSD s-a format o grupare care susține ieșirea de la guvernare și din care face parte și Paul Stănescu și care își negociază voturile.

În această grupare s-a discutat că nu va candida nimeni la Congresul PSD dacă nu se intră în opoziție pentru o reformă majoră a partidului și că mai bine se așteaptă viitorul Congres din februarie-martie anul viitor.

LISTA COMPLETĂ A CANDIDAȚILOR PSD LA CONGRES .