3 verificari periodice, de care depinde siguranta drumurilor tale cu masina

De cele mai multe ori, te urci in masina si pleci grabit spre locul unde ai treaba. Naveta spre scoala sau serviciu, drumurile prin oras si calatoriile lungi in vacante si concedii transforma autoturismul in locul unde petreci cel mai mult timp, dupa casa si birou. Pentru a fi in siguranta la volan, trebuie sa acorzi o atentie deosebita reviziilor periodice si verificarii sumare a masinii inainte de a porni de pe loc. De departe, insa, trebuie sa acorzi mare atentie si sa verifici: