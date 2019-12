3 zodii care se despart in 2020

Un șofer a fost prins, vineri, de polițiștii din Olt, în timp ce conducea sub influența drogurilor. Potrivit unor surse citate de Mediafax, este vorba de fiul lui Sile Cămătaru, reținut recent cu focuri de armă după ce ar fi înjunghiat un tânăr într-un club din Timișoara.

Cei 7 bărbați acuzați că au lovit-o pe femeia jandarm la protestul din 10 august 2018 au fost condamnați la închisoare cu suspendare, pedepsele dispuse de Judecătoria Sectorului 1 fiind între 1 an și 2 ani și 8 luni, decizia nefiind definitivă. Tânăra jandarm trebuie să primească 10.000 euro daune.

Directorul Comisiei Tehnice din cadrul Federatiei Romane de Fotbal, Mihai Stoichita, a prezentat motivul principal pentru care Mirel Radoi a fost preferat in functia de selectioner al Romaniei in detrimentul lui Dan Petrescu.

Un avion al companiei Bek Air cu 95 de pasageri si cinci membri ai echipajului la bord s-a prabusit vineri in apropierea orasului Almaty, in Kazahstan, inregistrandu-se cel putin 14 morti, potrivit autoritatilor din aceasta tara situata in Asia Centrala.