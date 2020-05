30.000 de romani vor fi testați pentru a calcula gradul de imunizare a populației

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Horațiu Moldovan, anunță un plan de testare a imunizării populației la Covid-19. Testarea se va face după depășirea maximului epidemiei și se va aplica pe un eșantion de 30.000 de români. „Vom testa populația, să vedem ce procent s-a infectat cu coronavirus, pe vârste, pe regiuni. Există mai multe […] The post 30.000 de români vor fi testați pentru a calcula gradul de imunizare a populației appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.