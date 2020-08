30 august - Ziua Persoanelor Disparute

În 30 august este marcată Ziua Internaţională a Persoanelor Dispărute. În ultimul an, în România, au fost sesizate 6.475 de cazuri de minori dispăruţi, iar în Europa un copil dispare la fiecare două minute.

În ultimul an, în România au fost sesizate 6.475 de cazuri de minori dispăruţi. Aproape 200 au vârste până în 10 ani, arată datele transmise de IGPR către Salvaţi Copiii, potrivit mediafax.ro.

Citește și: Gabriela Firea și Florentin Pandele, SHOW de zile mari: dansează pe melodia Jerusalema/ VIDEO

Peste 95% dintre ei au fost găsiţi, însă încă sunt copii dispăruţi.

Doar 70 de copii figurează pe site-ul Poliţiei Române ca fiind dispăruţi: 37 de fete şi 33 de băieţi.

Cel mai recent profil publicat pe site este al unei fetiţe de 8 ani, din Ilfov. Poliţia a informat presa joi despre dispariţia fetei, iar după câteva ore a anunţat că a fost găsită.

La polul opus, cea mai veche dispariţie este a lui Vasile Duţu, născut în 1983. Băiatul a plecat în 1997 de la casa lui din comuna Dorobanţu din Călăraşi şi nimeni nu a mai ştiut de el. Avea 14 ani la acel moment. Acum, el are 37 de ani.

Citește și: Ludovic Orban strigă 'BINGO' în interiorul partidului: moțiunea de cenzură nu va trece

Vasile nu este singurul care a dispărut în urmă cu mulţi ani. Poliţia mai caută copii dispăruţi şi în 1999, 2003, în 2005.

De Ziua Internaţională a Persoanelor Dispărute şi la un an de la tragedia din Caracal, încă mai avem de învăţat cum să-i căutăm pe cei de negăsit, susțin polițiștii.

„Practic, pe nimeni nu mai interesează aceşti copii. Sunt mult prea puţine mijloace pe care poliţiştii să le aibă la dispoziţie pentru a putea identifica acei minori care sunt dispăruţi de o perioadă foarte mare de timp. Iată că la noi nici acele linii telefonice dedicate, care au fost lansate cu mult fast în anii precedenţi de Poliţia Română, nu mai funcţionează, nu au mai fost finanţate. Softul „Alertă copil” este ineficient pentru că a fost folosit de extrem de puţine ori şi nu a produs efectele despre care ni s-a spus la acel moment. Dacă ne întreabă cineva ce am învăţat de la un an de zile de la cazul Caracal, am învăţat mult prea puţine, pentru că deşi legislaţia a fost modificată şi nu mai vorbim despre o simplă petiţie atunci când înregistrăm o dispariţie şi avem în momentul de faţă mijloace legale de a intercepta telefonul minorului de exemplu, în situaţia în care este dispărut. Totuşi, este insuficient”, explică liderul sindicatului Europol, Cosmin Andreica.