30 de ani de la mineriada si niciun vinovat

In urma cu 30 de ani, actiunea in forta a autoritatilor pentru a indeparta ultimii manifestanti ramasi in Piata Universitatii dupa protestul anticomunist maraton inceput in 22 aprilie 1990 instaura in centrul Capitalei violenta si teroarea, punctul culminant fiind atins odata cu venirea minerilor. Patru oameni au murit si peste 1.300 au fost raniti, In presa vremii, relatarile despre ceea ce s-a intamplat in 13 - 15 iunie oscilau intre "tentativa de lovitura de stat"si "dovada gravei crize ...