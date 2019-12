30 DE ANI DE LA REVOLUTIE - Ana Blandiana: Este mult mai greu sa fii liber decat sa nu fii liber. Libertatea, singurul lucru sigur pe care l-am obtinut in decembrie 1989

Poeta Ana Blandiana, fondatoarea Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei de la Sighet în cadrul Fundaţiei Academia Civică, a înţeles că "este mult mai greu să fii liber decât să nu fii liber". ”Absolut sigur, libertatea este singurul lucru pe care l-am obţinut în decembrie 1989”, spune Ana Blandiana într-o declaraţie pentru News.ro. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); E mult mai greu să fii liber decât să nu fii liber „Îmi pare bine că întrebaţi despre libertate, pentru că este absolut singurul lucru sigur pe care l-am obţinut. M-am întors de câteva zile din China unde am avut aşa un fel de, mi-e ruşine să spun, ca o iluminare. Am fost foarte impresionată, în general, de felul în care nu sunt liberi. Deodată, mi-a venit în minte: Noi am scăpat! Adică, oricât de nemulţumiţi am fi, oricâte lucruri nu-s cum trebuie, dar noi chiar am scăpat, noi suntem liberi”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În ceea ce priveşte evoluţia României în aceste decenii, Ana Blandiana a precizat: „Sigur un progres a început. Sigur, alegerile din anul ăsta au dovedit că suntem pe un trend bun. Nu ţara, nu felul în care e condusă, asta sper să se întâmple de acum încolo, ci felul în care locuitorii ţării îşi înţeleg datoria şi decid”. „Dacă mă întrebaţi despre libertate, primul lucru pe care trebuie să-l spun şi poate primul lucru l-am înţeles eu însămi a fost că e mult mai greu să fii liber decât să nu fii liber. După atâtea decenii în care vinovaţi erau mereu cei de la conducere,25 de ani, în care vinovat era numai Ceauşescu pentru orice, pentru că numai el decidea, noi eram victime. E ...