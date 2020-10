30 de copii au murit la spital pentru ca medicii nu au avut cu ce sa ii trateze

Mor copiii în cel mai mare spital pediatric din ţară, deoarece statul nu asigură aparatură şi specialişti. Este semnalul de alarmă tras astăzi de medicul Mihai Cârstoveanu. Acesta a explicat la „Sinteza Zilei” că 30 de bebeluşi au murit în ultimul an, pentru că medicii de la „Marie Curie” nu au avut cu ce să […] The post 30 de copii au murit la spital pentru că medicii nu au avut cu ce să îi trateze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.