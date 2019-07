30 de liceeni din Iasi au experimentat cum este sa fii angajat in companiile din Ansamblul PALAS

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru o zi, tinerii au intrat in atmosfera de lucru a companiilor prezente in cladirile de birouri din ansamblul Palas si au interactionat cu specialistii. Au avut parte de o experienta inedita, care le-a oferit o imagine mai clara asupra a ceea ce doresc sa studieze si sa profeseze. La finalul saptamanii trecute, compania IULIUS a organizat evenimentul „Angajat pentru o zi in UBC”, al carui scop a fost acela de a le prezenta liceenilor oportunitatile in cariera pe care le ofera domeniul lor de studiu si de a-i ajuta in alegerea unui program universitar in functie de preferintele si abilitatile lor. 30 de elevi de clasele X-XII din Iasi, de la diferite specializari, au participat la aceasta actiune si au descoperit, d ...