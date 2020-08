300.000 de oameni au ramas fara case in Beirut. Administrația portuara, plasata in arest la domiciliu

Uriașa explozie din portul Beirut a declanșat și o criză umanitară fără seamăn. Deflagrația a ucis peste 100 de persoane, a rănit peste 4.000, a distrus majoritatea instituțiilor administrative și sanitare, dar a și lăsat țara cu rezerve de grău pentru doar o lună. 100 de oameni sunt dați dispăruți, iar aproximativ 300.000 au locuințele […] The post 300.000 de oameni au rămas fără case în Beirut. Administrația portuară, plasată în arest la domiciliu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.