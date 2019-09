300 de copii - mesageri pentru promovarea educatiei in comunitate

Liceul Teoretic Lascar Rosetti din Raducaneni google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru ca importanta educatiei in dezvoltarea copilului, a participarii parintilor la ingrijirea si educatia timpurie a copilului sa fie intelese de comunitate, in cadrul proiectului Scoli prietenoase in comunitati implicate se vor derula actiuni care sa faciliteze accesul comunitatilor la mesajele care incurajeaza participarea la educatie. Astfel, promotorii educatiei prin arta vor fi chiar copiii de gimnaziu implicati in proiect, care isi vor expune desenele proprii, insotite de mesaje despre educatie compuse chiar de ei, astfel incat in fiecare unitate de invatamant implicata in proiect sa fie vernisata, lunar, o expozitie originala, menita sa sensibilizeze intreaga c ...