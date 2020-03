308 cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore. Bilantul bolnavilor in Romania a ajuns la 1.760

virus

Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, duminica, la ora 13.00, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 308 cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in Romania, numarul total de persoane infectate ajungand la 1.760 in tara noastra. Pana astazi, 38 de persoane confirmate cu Covid-19 au decedat.



Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 0 si 89 de ani.



La ATI, in acest moment, sunt internati 38 de pacienti, din care 31 in stare grava. Starea de sanatate a celorlalti pacienti este buna, stationara.



Dintre cele 1.760 de persoane confirmate pozitiv, 169 au fost declarate vindecate si externate (55 la Timisoara, 79 la Bucuresti, 17 la Iasi, 7 la Craiova, 9 la

Constanta si 2 la Cluj).



Pana astazi, 38 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19, unii avand si boli cronice preexistente, internate in spitale din Craiova, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau, Cluj-Napoca, Timisoara si Neamt, au decedat.



Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 8.666 persoane. Alte 132.641 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.



Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 21.460 de teste, din care 1.400 in unitati medicale private.



In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.018 apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 4.118 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.



In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 73 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 52 in Italia, 6 in Germania, 4 in Spania, 2 in Namibia, 2 in Indonezia, 3 in Franta si cate unul in Tunisia, Irlanda, Marea Britanie si Luxemburg.



De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment au decedat 12 cetateni romani aflati in strainatate, 8 in Italia, 2 in Franta, unul in Germania si unul in Marea Britanie.

