308 de noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus in Romania. Pacientii au varsta cuprinsa intre 0 si 89 de ani

Numărul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus în România a ajuns duminică la 1760, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate 308 de noi infectări. Pacienţii nou confirmaţi au vârsta cuprinsă între 0 şi 89 de ani.„Până astăzi, 29 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.760 de persoane confirmate pozitiv, 169 au fost declarate vindecate şi externate (55 la Timişoara, 79 la Bucureşti, 17 la Iaşi, 7 la Craiova, 9 la Constanţa şi 2 la Cluj). Totodată, până acum 38 de persoane diagnosticate cu infecţie cu COVID-19, internate în spitale din Craiova, Bucureşti, Iaşi, Suceava, Arad, Bacău, Timişoara, Cluj, Neamţ, Hunedoara, Constanţa şi Ialomiţa, au decedat.”, transmite Grupul de Comunicare Strategică.La ATI, în acest moment, sunt internaţi 38 de pacienţi, dintre care 31 în stare gravă. Starea de sănătate a celorlalţi pacienţi este bună, staţionară.Pe teritoriul României, în carantină instituţionalizată sunt 8.666 de persoane. Alte 132.641 de persoane sunt în izolare la domiciliu şi se află sub monitorizare medicală.Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 21.460 de teste, din care 1.400 în unităţi medicale private. 229 de dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor Până în prezent, prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost întocmite 229 de dosare penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal.Totodată, Poliţia şi Jandarmeria au aplicat 5.393 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea măsurilor de izolare/carantină. De la intrarea în vigoare a Ordonanţei Militare nr. 3, poliţiştii au depistat 33.484 de persoane care nu au respectat măsura privind restricţionarea circulaţiei. Acestora le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în valoare de 46.089.939 de lei. De asemenea, cu ocazia formalităţilor de intrare în ţară, Poliţia de Frontieră a întocmit 4 dosare penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 326 Cod Penal.În ceea ce priveşte situaţia cetăţenilor români aflaţi în alte state, potrivit informaţiilor obţinute de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, până în prezent, 73 de cetăţeni români au fost confirmaţi ca fiind infectaţi cu COVID-19 (coronavirus): 52 în Italia, 6 în Germania, 4 în Spania, 2 în Namibia, 2 în Indonezia, 3 în Franţa şi câte unul în Tunisia, Irlanda, Marea Britanie şi Luxemburg. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) şi până la acest moment, 12 cetăţeni români aflaţi în străinătate, 8 în Italia, 2 în Franţa, unul în Germania şi unul în Marea Britanie, au decedat.