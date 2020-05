31 de calugari de la Manastirea Putna sunt infectați cu coronavirus

Indragita formatie de rock romaneasca "Trooper" a reusit inca o performanta demna de semnalat in "izolare". Dupa ce a fost prima trupa de la noi care a dat un concert live pe Youtube dupa instaurarea starii de urgenta, adunand zeci de mii de vizualizari "in direct"

Un miting de prostest la adresa PNL și a Guvernului României are loc, vineri seara, în Piața Victoriei. Oamenii sunt nemulțumiți de restricțiile impus de autorități și au mers cu sutele în fața guvernului ca să își strige durerea. Deși mitingurile sunt interzise în starea de alertă, jandarmii au decis, deocamdată, să nu intervină.

Hidroxiclorochina nu prezinta o eficacitate semnificativa contra COVID-19, nici in cazul pacientilor in stare grava, nici al celor cu simptome usoare, conform constatarilor a doua studii publicate, vineri, in jurnalul medical britanic BMJ.