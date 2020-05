33 de dosare la DNA, pentru achizițiile publice din starea de urgența

DNA a deschis 33 de dosare pentru a verifica achizițiile publice din perioada de urgență, justificate de pandemia de SARS-CoV-2, a declarat șeful DNA, Crin Bologa, într-o conferință de presă online. Unul dintre aceste dosare este cel privind achiziția de măști făcute de Oficiul național pentru achiziții centralizate prin intermendiarul Romwine&Coffee din Giurgiu. Șeful DNA […] The post 33 de dosare la DNA, pentru achizițiile publice din starea de urgență appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.