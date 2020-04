344 de noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore. Situația imbolnavirilor pe județe

Un număr de 344 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate în ultimele 24 de ore în România, astfel, că bilanțul total al îmbolnăvirilor urcă la 4.761. Dintre acestea, 528 de persoane au fost declarate vindecate, în timp ce 209 oameni au murit. La Terapie Intensivă, în acest moment, sunt internați 162 de pacienți. The post 344 de noi cazuri de COVID-19, în ultimele 24 de ore. Situația îmbolnăvirilor pe județe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.