38 de perchezitii DNA in doua dosare in care sunt anchetate achizitiile facute de fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache

Procurorii DNA ridica joi, 19 noimebrie, mai multe documente din Primaria Sectorului 1, intr-un dosar care vizeaza modul in care fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a achizitionat tablete pentru elevi si termoscanere in scoli, potrivit unor surse judiciare. Potrivit DNA, in acest caz se fac perchezitii in 38 de locatii.