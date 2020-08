4 cauze ale alergiilor de sezon

Alergiile de sezon sunt cauzate de reactia propriului corp la praf, polen, mucegai sau alti iritanti care pot fi gasiti in mediul inconjurator. Chiar daca multi dintre acestia se pot intalni, constant, prin imprejurimi, numarul lor poate creste in functie de sezon. In general, alergiile sunt raspunsuri gresite ale sistemului imunitar care percepe anumiti iritanti ca fiind o boala sau un pericol pentru corp. In timp ce multe alergii de sezon nu sunt periculoase pentru persoana afectata, acestea ...