4 martie 1977: 43 de ani de la marele cutremur. Singura inregistrare terifianta cu tragicul moment

Azi, 4 martie, se implinesc 43 de ani de la marele cutremur din 1977. Seismul s-a produs in zona Vrancea si a avut magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter. Peste 1.500 de oameni au murit atunci.

4 martie 1977. Zeci de mii de cladiri s-au prabusit in urma cutremurului din 1977. Seismul a avut loc la ora 21:22:22, ora la care oamenii obisnuiau sa se adune in fata televizorului. In acea seara, rula filmul „Dulce si amar”.

Zgomotele infioratoare au panicat oamenii, ferestrele au inceput sa trepideze, mobila sa se miste haotic, apoi zidurile au inceput sa se prabuseasca. Unii oameni s-au repezit pe scari, altii au ramas in case. Cutremurul din 1977 a durat 56 de secunde si a lovit atat pe orizontala, cat si pe verticala. A fost la fel de violent ca 10 bombe atomice.

Exista chiar si o inregistrare audio cu zgomotul infiorator. A fost facuta de un magnetofon din sala de concerte a Radiodifuziunii, in timpul unei pauze.

Datele oficiale arata ca in urma cutremurului si-au pierdut viata 1.578 de persoane, majoritatea in Bucuresti, iar alte 11.321 au fost ranite, in principal din cauza prabusirii cladirilor.

Cele mai grave urmari s-au inregistrat in partea de sud a tarii, in special in Capitala, unde au fost distruse 33 de cladiri si blocuri de inaltime mare sau medie, intre acestea fiind cladiri vechi construite in perioada antebelica, dar si trei cladiri noi (blocul OD16 din cartierul Militari, blocul de pe Stefan cel Mare-Lizeanu si Centrul de Calcul al Ministerului Transporturilor). In total, s-au prabusit sau au fost grav avariate 32.897 de locuinte si au fost afectate 763 de unitati industriale din 23 de judete. Un raport din 1978 al Bancii Mondiale arata pagube in valoare de doua miliarde de dolari, din care 70% in Bucuresti.

Seismul a fost resimtit puternic si in tarile vecine (Serbia, Bulgaria, Ungaria) dar si in alte tari din centrul si sudul Europei, precum si in Rusia. In Bulgaria, au fost distruse trei blocuri, iar peste 120 de oameni au murit.

