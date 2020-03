Patru militari ai NATO din Afganistan au fost testaţi pozitiv la noul coronavirus la scurt timp după intrarea lor în ţară, fiind primele cazuri de contaminare din cadrul misiunii aliate, a anunţat marţi NATO într-un comunicat citat de Reuters și Agerpres. Cetăţenia celor patru rămâne confidenţială. Comunicatul mai precizează că este vorba de militari nou The post 4 militari ai NATO din Afganistan, testați pozitiv cu noul coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.